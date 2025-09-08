Суд взыскал с перевозчика 500 тысяч рублей за падение пассажирки в автобусе

Колпинский районный суд Петербурга взыскал с ООО "Вест-Сервис" 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу упавшей в салоне автобуса пассажирки, сообщила 8 сентября объединенная пресс-служба судов города. Суд решил, что причиной падения стало резкое торможение.

Как говорится в публикации, 9 января 2025 года 67-летняя Елена Кочеткова упала в автобусе № 224, в результате чего была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Женщине диагностировали закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением отломков.

В справке по ДТП указывалось, что травмирование пассажирки было допущено водителем Шуваловым. При этом Шувалов заявил, что в момент падения он притормозил, чтобы пропустить ехавший в соседнем ряду автомобиль, а о падении женщины он узнал от пассажиров автобуса.

Суд установил, что сразу после вход в салон, Кочеткова приступила к оплате проезда при помощи валидатора. При этом женщина не успела освободить руку от проездного билета и взяться за поручень или сесть на свободное место, в результате чего она упала из-за резкого торможения.

В результате суд решил взыскать с ООО "Вест-Сервис" в пользу Кочетковой компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Кроме того, компанию обязали выплатить в доход бюджета госпошлину в размере 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования дела об оказании небезопасных транспортных услуг, возбужденного из-за падения школьницы в автобусе.

