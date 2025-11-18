Суд обязал МО "Пискаревка" возместить ущерб петербурженке за упавшее дерево

Калининский районный суд в сентябре рассмотрел иск Елены Барабаш к администрации Калининского района, районному жилищному агентству и МО "Пискаревка" о возмещении ущерба причиненному ее Toyota Avensis после падения на него дерева. Как 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города, муниципальное образование обязали возместить 157 295 рублей за причиненные ее машине повреждений, а также уплатить судебные издержки. Как убедился ЗАКС.Ру, решение было принято еще 24 сентября 2025 года.

По информации пресс-службы судов города, в сентябре 2023 года девушка обратилась комитет по благоустройству Петербурга с претензией на упавшее дерево. После ей порекомендовали направить обращение в местную администрацию МО. Там ей ответили, что упавшее дерево росло на территории земель общего пользования, ответственность за которыми осуществляет администрация Калининского района. Уже в районной администрации и подведомственной ей жилищному агентству отказали истцу возместить ущерб. Кроме того, ее обвинили в том, что она неправильно припарковала свою Toyota и не учла прогноз погоды.

Суд объяснил, что ответственность за содержание территории общего пользования местного значения стоит за муниципальными образованиями. По этой причине именно МО "Пискаревка" должно возместить девушке ущерб за повреждение автомобиля.

Упавшие из-за непогоды деревья не редкость для Петербурга. В сентябре жертвами ветра стали 19 деревьев. Также порядка 300 деревьев упали во время июльских штормов.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру