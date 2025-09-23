Комблаг сообщил о 19 упавших из-за шторма деревьях

Предприятия, подведомственные комитету по благоустройству Петербурга продолжают в усиленном режиме устранять последствия неблагоприятной погоды, сообщила пресс-служба ведомства 23 сентября. По данным комитета, сильный ветер смог нанести небольшой урон территориям зелёных насаждений.

Как говорится в публикации, комитету известно о 19 упавших деревьях. При этом 10 из них повалились в Невском районе – больше всего пострадали парк Есенина и парк Куракина дача. Три дерева рухнули в Курортном районе, по два дерева – в Красногвардейском и Калининском, и ещё одно – в Выборгском. Наконец, на Петроградской стороне в Вяземском саду упал дуб диаметром около 70 см.

Кроме того, в дежурную службу комитета поступили сообщения о трёх стволах, упавших на дорогу. Один ствол заметили на Морской улице в посёлке Комарово, другой – на проспекте Ленина в Зеленогорске. Третий же оказался на Мариинской улице в Павловске. Также в Колпино на проезжую часть рухнул забор в районе улицы Танкистов.

В комитете подчеркнули, что все мешавшие объекты были убраны, а проходы и проезды доступны для людей и транспорта. Штормовое предупреждение в городе было отменено в ночь на 23 сентября. Все сады и скверы, которые закрывались на время шторма в понедельник, вновь открыты для посетителей. В ведомстве предупреждают, что непогода может сохраниться в городе – по прогнозам синоптиков, 22 сентября в Петербурге ожидается до 15 мм осадков.

Напомним, зелёные насаждения города сильно пострадали во время июльских штормов. Так, во время непогоды 3 и 4 июля в Петербурге упали порядка 300 деревьев. Тогда к устранению последствий шторма привлекли более 800 коммунальщиков. Ещё 15 деревьев упали от штормового ветра 31 июля.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру