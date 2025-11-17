Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ

Петроградский районный суд 20 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Татьяны Мишиной и Ильи Янчука, которых обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с билетами на Петербургский международный экономический форум в 2025 году, сообщила 17 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело поступило в суд 14 ноября. На предстоящем заседании суд рассмотрит меру пресечения для обвиняемых.

По версии следствия, в 2025 году подсудимые нашли представителей юридического лица и предложили ему организовать посещение петербургского международного экономического форума по цене 300 тысяч рублей за человека. Эта стоимость значительно ниже официально утвержденной стоимости билетов, которая оценивалась в 1,2 млн рублей.

Фигуранты планировали выдать трех желающих посетить форум за журналистов. Специалистов фирмы зарегистрировали как якобы сотрудников одного из интернет-изданий, однако пройти в "Экспофорум" трем коммерсантам не удалось.

Как сообщала "Ротонда", организаторы ПМЭФ не выдали им аккредитацию, что могло стать причиной обращения к правоохранителям. Уточняется, что уголовное дело на обвиняемых возбудили еще летом 2025 года. Фигуранты дожидались окончания следствия под запретом определенных действий. Свое расследование об этом деле подготовило издание "Лениздат".

Это не единственный инцидент, связанный мошенничеством на ПМЭФ. Так, следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали заместителя директора ООО "Экспофорум Интернешнл". Его обвиняют в легализации 32 млн рублей, полученных преступным путем. Топ-менеджера поместили в СИЗО. Как уточнили в Следственном комитете, в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве проходят трое фигурантов.

