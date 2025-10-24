Заместителя гендиректора "Экспофорума" обвинили в отмывании 32 млн рублей

В Петербурге сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали заместителя генерального директора ООО "Экспофорум Интернешнл". Его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, в размере 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 24 октября. Топ-менеджера арестовали.

"Установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей, легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги", - говорится в сообщении Следкома.

Следком уточнил, что в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере обвинение предъявлено трем фигурантам.

По данным издания "Фонтанка", фигурантом дела стал Александр Горохов. Поводом для уголовного дела стала подготовка информационно-рекламных материалов выставочного центра. По данным следователей, услуги предоставлялись по завышенной цене, отмечают журналисты.

КВЦ "Экспофорум" – крупнейшая выставочная площадка Петербурга, на которой проходят наиболее значимые мероприятия федерального масштаба. В том числе ежегодно там проводят Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру