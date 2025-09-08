Бастрыкину доложат о травмировании школьницы в автобусе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу доложить о результатах расследования дела об оказании небезопасных транспортных услуг в городе, сообщила пресс-служба ведомства. Дело было возбуждено из-за травмирования школьницы в автобусе.

"В СМИ сообщается, что в сентябре текущего года в городе Санкт-Петербурге водитель автобуса, осуществляя перевозку граждан, допустил резкое торможение, что привело к падению десятилетней девочки", - говорится в публикации.

В результате девочке потребовалась медицинская помощь. При этом подчеркивается, что кондуктор не попытался оказать помощь пострадавшей. По данным 78.ru, у девочки обнаружили сотрясение головного мозга и ушиб бедра.

Напомним, ранее Следком организовал проверку из-за травмирования ребенка на станции метро "Площадь Восстания". Мальчику зажало руку между стеной и движущейся ступенью эскалатора.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру