Следком проверяет травмирование ребенка на эскалаторе на "Площади Восстания"

Следственный отдел по Центральному району организовал процессуальную проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания", сообщила пресс-служба ведомства 1 сентября. Мальчику зажало руку.

Инцидент произошел 29 августа. По данным следствия, ребенок засунул руку между стеной и движущейся ступенью эскалатора. В результате мальчика с травмами госпитализировали.

По информации "Фонтанки.ру", пострадавшему недавно исполнилось четыре года. В результате происшествия он получил рваные раны и множественные ссадины кисти. Ему потребовалось микрохирургическое вмешательство.

Напомним, в конце июня глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования ребенка на эскалаторе на станции метро "Старая Деревня". Тогда кисть ребенка попала под ступени эскалатора.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру