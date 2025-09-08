Суд возвратил дело депутата Амосова о фотографиях Навального*

Калининский районный суд 8 сентября возвратил составителям протокол в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Протокол был составлен из-за публикации в личном Telegram-канале Амосова нескольких фотографий оппозиционера Алексея Навального*, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Депутат разместил несколько постов после смерти политика в феврале 2024 года. Он назвал решение суда неожиданным.

Суд счел, среди прочего, что протокол был составлен неуполномоченным лицом. Также судья указал на невозможность привлечения депутата к административной ответственности за мнение.

Амосов в своих публикациях писал о своем отношении к Навальному* и его достижениям в российской политике и выборах в частности, отметив его избирательную кампанию в 2013 году.

Во время заседания Амосов заявил, что не разделяет взгляды Навального* и его методы влияния на обстановку в стране. В то же время он признал факт публикаций, но подчеркнул, что не знал об ответственности за фотографию политика. Он удалил посты сразу после того, как узнал о протоколе от журналистов.

— Для меня лично такое решение — неожиданное. Поскольку я признался, мы просили назначить штраф. Суд решает так, как он считает нужным, — заявил после заседания Амосов.

Представитель Амосова просила суд назначить депутату штраф в размере двух тысяч рублей. Также суду представили характеристики с места работы. Среди документов — характеристика от председателя парламента Александра Бельского.

В августе в Ленинградской области по такой же статье на семь суток арестовали депутата областного парламента от КПРФ Ивана Апостолевского. Ему припомнили посты 2017 года.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру