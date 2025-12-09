Илью Яшина* заочно приговорили к 22 месяцам колонии

Мировой судебный участок Тушинского района Москвы 9 декабря заочно приговорил оппозиционера Илью Яшина* к 1 году и 10 месяцам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Политика признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Такой же срок запрашивала для него прокуратура.

Поводом для уголовного дела стали административные дела в отношении Яшина*, связанные с нарушением порядка деятельности иноагента.

Летом 2022 года Минюст внес Яшина* в реестр иностранных агентов. В декабре того же года его приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках про Вооруженные силы. В августе 2024 года Яшин* получил помилование от президента Владимира Путина и покинул страну в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США. В октябре 2025 года суд в Москве заочно арестовал Яшина* по делу об экстремизме.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр иноагентов, Илья Яшин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

