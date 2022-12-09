"За меня не переживайте": Политический путь Ильи Яшина*

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Российского оппозиционера Илью Яшина* признали виновным по статье о "фейках" о ВС РФ (207.3 УК РФ). Мещанский суд Москвы осудил его на 8,5 года колонии за высказывания на YouTube. Говорил о спецоперации политик с февраля, сознательно не уезжая из страны и готовясь отправиться за решетку.

"Ни на секунду не сомневался"

Яшину* присудили срок за прямой эфир от 7 апреля на собственном YouTube-канале. Политик "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений" информацию из мировых СМИ о киевском пригороде Буча. Из-за действия закона об ответственности за распространение недостоверной информации о ВС РФ (207.3 УК РФ) ЗАКС.Ру не может цитировать высказывания Яшина*, сделанные во время того стрима.

Политик находился в СИЗО менее полугода - с июля. Его дело рассмотрели всего за четыре заседания. На пятом, 9 декабря, суд огласил приговор.

В ходе всего рассмотрения дела Яшин* держался бодро. Выступая с последним словом, выразил признательность судье за организацию гласного процесса.

"Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть принцип: "Делай, что должен, и будь, что будет", - обратился подсудимый к судье Горюновой. - Когда начались боевые действия, я ни на секунду не сомневался, что должен делать. Я должен быть в России, должен говорить правду и должен останавливать кровопролитие".

О спецоперации Яшин* начал высказываться с ее первых дней. 28 февраля он выложил на своем YouTube-канале "обращение к народу России и Путину", в котором критически оценил происходящее. Это видео к 9 декабря набрало более 1,4 млн просмотров.

Он успел опубликовать еще почти два десятка роликов на темы, связанные со спецоперацией. Рассуждал о санкциях, коррупции в армии, праворадикалах в российской политике, новых репрессивных законах и политзаключенных. Свою блогерскую деятельность Яшин* вел в России, хотя критиков спецоперации из нее выдавливали либо сажали. В какой-то момент он стал едва ли не единственным заметным оппозиционером - противником СВО, оставшимся в стране и не попавшим за решетку. В интервью Юрию Дудю** он рассказал, что после 24 февраля пошел к стоматологу и вылечил все зубы, ожидая, что за ним придут.

"На самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы. Конечно, я не хочу там оказаться. Та популярность, которую мне может добавить тюрьма, не стоит того, чтобы оказаться в тех местах. Но это те риски, которые я на себя беру, потому что иначе вся моя деятельность лишается смысла. Если ты гнешься под этим давлением, если тебя пугают и ты начинаешь пятиться, то тебе надо заниматься чем-то другим", - говорил Яшин*.

Ганди и Че Гевара

Свою политическую карьеру он начал еще в студенческие годы. Первокурсник-политолог из интеллигентной семьи в 2000 году вступил в московское отделение "Молодежного Яблока", которое через год возглавил. По-настоящему заметной фигурой Яшин* стал во время участия в движении "Оборона". Эта коалиция молодежных организаций появилась в начале 2005 года. Демократической оппозиции к тому времени уже не осталось в Госдуме, и она пыталась участвовать в борьбе за улицы. В то время появлялись первые прокремлевские молодежные организации, набирали силу левые и правые радикалы. Большой популярности во в целом аполитичном обществе нулевых никто из них не имел, но, с другой стороны, еще можно было свободно митинговать и устраивать акции прямого действия со сравнительно мягкими для себя последствиями.

"Оборона" была вдохновлена опытом первой "Оранжевой революции", которая только-только победила в Киеве. Название и логотип коалиции отсылали к "Отпору", югославскому молодежному движению, активно участвующему в "Бульдозерной революции", закончившейся свержением Слободана Милошевича в 2000 году.

Одной из главных целей настоящего момента Яшин* называл в то время создание субкультуры "студенческого гражданского сопротивления" и в перспективе - ненасильственную революцию. Он говорил об этом, в частности, во французском документальном фильме "Несносные дети ВВП", посвященном молодым российским оппозиционерам. Юный демократ снимался в нем в футболке с Че Геварой и с отсылками к Ганди рассказывал о своем видении мирных протестов.

"Оборона" так и не стала популярной в молодежной среде. Яшин* пробыл лидером движения меньше года и после конфликта внутри объединения покинул его ряды. В конце 2008 года его, на тот момент уже видного партийного функционера и организатора многочисленных уличных акций, выгнали из рядов "Яблока". Сам исключенный говорил, что за критику курса Григория Явлинского. По официальной версии - за нанесение политического ущерба партии, а именно активное участие в создании движения "Солидарность". Явлинский утверждал, что молодой партиец не умеет себя вести, и намекнул на его непорядочность.

"Это наш Сурков"

За годы активности в "Солидарности" и созданной при ее участии партии РПР-ПарНаС Яшин* стал одним из лидеров демократической оппозиции. Протестные акции в городах-миллионниках в начале 2010-х объединяли уже не сотни политически активных граждан, а тысячи и даже десятки тысяч горожан. "Белоленточные" протесты, начавшиеся после выборов в Госдуму в декабре 2011 года, объединили массы людей разного социального статуса, ожидавших перемен. Участвовавший в тех акциях Яшин*, хотя и оставался в тени Бориса Немцова, Алексея Навального, Сергея Удальцова, но уже был хорошо узнаваемым политиком.

Он был среди заявителей "Марша миллионов", организованного 6 мая 2012 года в знак протеста против очередной инаугурации Владимира Путина. Акция закончилась столкновением между полицией и демонстрантами, массовыми задержаниями и "болотным делом" с более чем 30 обвиняемыми. В доме Яшина* тоже провели обыск, однако он проходил по делу свидетелем. Во время дачи показаний в суде, политик заявил, что беспорядки спровоцировали полицейские.

В октябре того же года Яшин* победил на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Однако этот проект возложенных на него надежд не оправдал и просуществовал недолго.

На полноценных выборах в органы государственной власти политику везло гораздо меньше. До большинства из них его просто не допускали. Но были и успехи. В сентябре 2013 года у РПР-ПарНаС появилось одно место в Ярославской областной думе. Его занял один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Яшин* отвечал за его избирательную кампанию.

"Яшин* - это наш Сурков. Илья Валерьевич Сурков", - шутил Немцов в документальном фильме "Мой друг Борис Немцов", запечатлевшем подготовку к тем выборам.

Ярославским депутатом Немцов проработал менее полутора лет. 27 февраля 2015 года его убили в центре Москвы. После смерти политика Яшин* презентовал их совместный доклад, в котором была представлена альтернативная версия причин и развития конфликта на Украине.

Муниципал

Единственная должность в органах власти, которую Яшину* удалось занять, - глава Красносельского района Москвы. Вместе со своей командой он одержал победу на местных выборах в сентябре 2017 года. Та муниципальная кампания оказалась успешной для многих оппозиционных кандидатов в различных районах столицы. История их успеха в дальнейшем побудила участвовать в выборах в органы местного самоуправления гражданских активистов из разных регионов страны.

"Это очень большой вызов для нас всех. В чем нас упрекали на протяжении многих лет? Они говорили, что мы можем только критиковать, а "Единая Россия" - это партия реальных дел, которая понимает, как устроена государственная машина. Вы, получая полномочия, демонстрируете, что можете этими полномочиями эффективно распоряжаться", - объяснял Яшин* свое решение стать муниципалом.

В июле 2021 года он снял с себя полномочия главы, оставшись рядовым депутатом. Свое решение оппозиционер объяснил давлением прокуратуры, которая обрушилась на муниципалитет с "бесконечными проверками". Яшин* завел ИП и стал профессиональным блогером. Основным источником дохода для него стала монетизация личного YouTube-канала.

На новую главу Красносельского района Елену Котеночкину и депутата Евгения Горинова в апреле 2022 года завели уголовные дела о распространении "фейков" о ВС РФ с использованием служебного положения. Котеночкина успела уехать из страны, а Горинов был арестован и впоследствии получил семь лет колонии. На самого Яшина* в мае завели три дела по административной статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП). Он воспринял это как приглашение к эмиграции, но объявил, что никуда не уедет.

"Позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь", - написал политик в своем Telegram-канале.

Его арестовали 13 июля, а через 10 дней внесли в реестр иностранных агентов. Позже выяснилось, что зарубежным финансированием сочли деньги от рекламы на YouTube-канале.

Выступая с последним словом, Яшин* призвал президента Путина "перейти к демократическому урегулированию конфликта". После этого подсудимый обратился ко всем, кто следил за процессом и переживал за него:

"Пожалуйста, не опускайте руки. Пожалуйста, не впадайте в отчаяние и не забывайте, что это наша с вами страна. Она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми, не отступайте перед злом и сопротивляйтесь. Стойте за свою улицу, за свои города, а самое главное - стойте друг за друга. Нас гораздо больше, чем кажется, и мы с вами огромная сила. Ну а за меня не переживайте. Обещаю, что выдержу все испытания, не буду жаловаться и пройду этот путь достойно".

*Илья Яшин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

**Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Сергей Еремеев