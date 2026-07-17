Суд в Москве арестовал блогера Ремесло до середины сентября

Басманный районный суд Москвы 17 июля отправил под арест на 1 месяц 30 суток блогера из Петербурга Илью Ремесло, сообщил в социальных сетях его адвокат Сергей Бадамшин. Блогеру вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, сделанное по мотивам политической ненависти или вражды (п "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Ремесло был ранее задержан в Петербурге, его доставили в столицу для избрания меры пресечения. Вечером в пятницу адвокат блогера Сергей Бадамшин сообщил в социальных сетях, что следователи допросили блогера в качестве подозреваемого и обвиняемого. К этому он прибавил, что следствие намерено ходатайствовать об аресте Ремесло на месяц и 30 суток.

"Вменяется тот самый манифест, опубликованный ровно четыре месяца назад", — уточнил в своем посте Бадамшин.

Четырьмя месяцами ранее Ремесло выступил с критикой руководства страны и лично президента Владимира Путина. Вскоре после этого блогера поместили в психиатрическую больницу № 3 имени Ивана Скворцова-Степанова. В лечебнице он находился месяц, после выхода оттуда написал, что не жалеет о сказанном, но в другой раз предпочел бы использовать более взвешенные формулировки.

Ремесло 42 года. В медийном пространстве он известен своей критикой оппозиционера Алексея Навального*. В период с 2017 по 2023 годы был членом Общественной палаты.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру