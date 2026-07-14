Суд арестовал активиста Кострова на 10 суток

Ленинский районный суд 14 июля арестовал на 10 суток лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Активиста привлекли к ответственности по статье о демонстрирование экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за ссылки на запрещенные соцсети в посте пятилетней давности.

Привлечение по статье, вмененной Кострову, лишает на год граждан права участвовать в выборах. В начале июля "Справедливая Россия" выдвинула общественника в Законодательное собрание по одномандатному округу №1 и в составе региональной группы №2. Если Костров не сможет обжаловать решение, в выборах он участвовать не сможет.

Основанием для составления протокола послужил пост, опубликованный в 2021 году в группе "Центрального района за комфортную среду обитания" во "ВКонтакте". Публикация носила агитационный характер на выборах. Адвокат Ирина Баханович ходатайствовала о вызове в суд главы ТИК №30 Владимира Соколова под тем предлогом, что содержание листовки было согласовано в теризбиркоме. Также она попросила отложить заседание и отпустить Кострова под обязательство о явке.

Суд в удовлетворении обоих ходатайств отказал.

Поддержать Кострова в суд пришла глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова. Баханович передала суду положительную характеристику на Кострова, составленную реготделением. Кроме того, по ее просьбе суд приобщил к материалам дела распечатки из пабликов комитетов по здравоохранению и благоустройству, в которых также содержались ссылки на запрещенные соцсети. Журналистам Баханович рассказала, что сделала распечатки утром накануне заседания.

Кострова задержали накануне днем. Ночь он провел в отделении полиции №2 по Адмиралтейскому району. Более подробно о его задержании ЗАКС.Ру писал накануне.

Костров заявил, что вину не признает. Баханович отметила, что на момент размещения поста ссылка на ныне запрещенные соцсети не была наказуемым деянием. Кострову никто не выносил требований об удалении материалов, продолжала она. Умысла нарушить закон у ее подзащитного не было, считает адвокат. К этому она добавила, что Костров не является администратором паблика "Центрального района за комфортную среду обитания", и что он попросту не может удалить публикацию.

В своем выступлении Баханович сослалась на Конституцию. Она напомнила суду, что закон обратной силы не имеет.

— Никто не может нести ответственность за деяние, которое, на момент совершения, не признавалось правонарушением, — отметила она.

Баханович попросила дело прекратить и признать Кострова невиновным за отсутствием состава преступления.

Костров уточнил, что некоторые посты публикуются от его имени, но этим занимается не он. Общественник заявил, что он не выкладывал пост, из-за которого был составлен протокол. У суда он просил признать его невиновным

Это не первый за последнее время случай привлечения активистов по статье 20.3 КоАП. На прошлой неделе Смольнинский районный суд назначил 10 суток ареста известному петербургскому градозащитнику Олегу Мухину из-за ссылок на запрещенные соцсети в постах от 2020 года. Вместе с ним 10 суток получил глава фракции КПРФ в ЗакСе Ленобласти Иван Апостолевский. В его случае посты датировались 2018 годом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру