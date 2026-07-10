Градозащитника Мухина арестовали из-за ссылок на запрещенные соцсети

Смольнинский районный суд 10 июля арестовал на 10 суток петербургского градозащитника Олега Мухина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Активиста привлекли к ответственности по статье о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за ссылок на запрещенные в России социальные сети в постах, размещенных в 2020 году в соцсети "ВКонтакте".

Интересы Мухина в суде представляли адвокаты Анастасия Борисова и Сергей Подольский. Защита просила дать Мухину два часа на ознакомление с материалами дела, но судья Екатерина Мезенцева ходатайство отклонила. Отказала она и в передаче дела по подсудности, а именно в Ленинский районный суд, в проведении лингвистической экспертизы постов градозащитника, в возвращении протокола составителям и в вызове составителей в суд в качестве свидетелей.

Адвокат Подольский выразил мнение, что размещение ссылок нельзя считать нарушением закона. В подтверждение этого он перечислил случаи размещения чиновниками и ведомствами различного уровня ссылок на запрещенные соцсети. Также сторона защиты усомнилась в возможности считать размещение ссылок пропагандой и демонстрированием экстремистской символики.

На заседании в качестве свидетеля выступила супруга Мухина - журналист Дарья Дмитриева. Она рассказала, что знает его с 2022 года, вместе они растят маленького ребенка. Мухин возглавляет градозащитный фонд "Голодай", он постоянно погружен в работу, добавила Дмитриева.

Мухин признал, что размещал в соцсети "ВКонтакте" посты со ссылками, но не согласился с тем, что мог пропагандировать экстремизм. Адвокаты поочередно предположили, что в действиях их подзащитного может не быть состава правонарушения, и попросили дело прекратить.

Полиция задержала Мухина накануне днем возле Михайловской дачи под Петергофом. Его отвезли в 76-й отдел полиции на Мытнинской улице, где продержали всю ночь. Поддержку активисту выразили глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова и региональное отделение "Яблока".

Также в 76-м отделе полиции провел ночь депутат Законодательного собрания Ленобласти Иван Апостолевский (КПРФ), задержанный в тот же день при выходе из квартиры. Ему также вменили демонстрирование экстремистской символики из-за ссылок на запрещенные соцсети. В суд обоих доставили в наручниках.

Мухин — известный градозащитник, выступавший за сохранение целого ряда исторических построек Петербурга. Ранее он работал журналистом, и в частности, был главным редактором ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру