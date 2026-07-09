Мухину и Апостолевскому вменяют демонстрацию экстремистской символики

Градозащитнику Олегу Мухину и депутату Законодательного собрания Ленобласти Ивану Апостолевскому вменяют правонарушение по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщило 9 июля издание МР7. Эту информацию подтвердила ЗАКС.Ру адвокат Анастасия Борисова. Она будет защищать обоих задержанных.

Мухина и Апостолевского задержали 9 июля. Санкция по вменяемой обоим статье предусматривает арест на срок до 15 суток или до 100 часов исправительных работ.

По информации издания, дела задержанных не связаны друг с другом. Поводом для задержания Мухина могли послужить материалы со ссылками на запрещенные соцсети, сообщило МР7. "Ротонда" со ссылкой на Апостолевского писала, что ему вменяют схожие действия.

Оба задержанных находятся в 76-м отделе полиции в Центральном районе Петербурга. Предположительно их могут оставить там на ночь.

Мухина задержали рядом с Михайловской дачей под Петергофом, Апостолевского — при выходе из квартиры. Ранее депутата уже привлекали к административной ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики. Парламентария арестовали на семь суток за пост в социальных сетях с критикой оппозиционера Алексея Навального*.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру