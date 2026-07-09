Депутат ЗакСа Ленобласти Апостолевский задержан полицией

Сотрудники полиции задержали 9 июля лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, сообщила "Фонтанка". Парламентарий подтвердил эту информацию в беседе с ЗАКС.Ру и сообщил, что его как раз перед этим доставили в 76-й отдел полиции на Мытнинской улице.

— В 76-й [отдел полиции доставили], да, — заявил он. — Вот только приехал, передают меня из рук в руки.

Апостолевский сообщил, что пока не располагает информацией о том, какое правонарушение ему вменяется.

Как сообщала "Фонтанка", коммуниста задержали на выходе из квартиры. Он собирался идти на прием в Сосновом Бору.

В июне КПРФ выдвинула депутата на выборы в ЗакС Ленобласти по 113‑му Гатчинскому округу. Он объединяет Сосновый Бор и шесть районов региона.

Годом ранее Сосновоборский городской суд назначил Апостолевскому семь суток ареста по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Причиной для составления протокола послужил пост в социальных сетях с критикой оппозиционера Алексея Навального*. Сам пост датировался 2017 годом.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: Иван Апостолевский