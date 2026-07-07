Полиция задержала подозреваемого в поджоге дома Ропса

Сотрудники полиции задержали 34-летнего петербуржца по подозрению в поджоге дома Ропса на Петровской косе, сообщила 7 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в здание и закурил, что привело к возгоранию. Уголовное дело еще не возбуждено.

— Пожар произошел по моей невнимательности и неосторожности, умысла никакого не было, раскаиваюсь, что это вообще произошло и что я в принципе там был. Все очень плохо получилось и неудачно, — приводят слова подозреваемого в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел 6 июля. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам около двух часов дня. Огонь охватил двухэтажное деревянное здание дома Ропса. Площадь распространения огня составила 100 квадратных метров. Возгорание смогли ликвидировать примерно спустя два часа. В итоге здание полностью уничтожил пожар. По информации ГУ МЧС, никто не пострадал.

На ситуацию отреагировали представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Сотрудники ведомства намерены подать заявление о возбуждении уголовного дела в связи с поджогом дома Ропса.

Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и Ко" построили в конце XIX — начале XX века для владельца производства минеральных смазочных масел на Петровском острове. В 1934 году постройку передали яхтсменам. В нем располагался бывший Императорский речной яхт-клуб. После переезда администрации яхт-клуба в 1980 году дом Ропса законсервировали. Дом остался заброшенным. В 2016 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения. В июне 2026 года ему установили предмет охраны и утвердили перечень элементов, определяющих его культурную ценность. Власти планировали реконструировать постройку и сделать внутри музей яхтенного спорта.

Екатерина Гусева / Фото: КГИОП