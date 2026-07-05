В Петербурге возбуждено дело после нападения женщины с ножом на сына

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК) по факту нападения женщины с ножом на собственного сына, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 4 июля в пункте выдачи заказов на Северном проспекте. Женщину задержали, ей предъявили обвинение.

Как установили следователи, обвиняемая во время ссоры нанесла своему несовершеннолетнему сыну удар в шею ножом. Ребенку оказали медицинскую помощь. По данным "Фонтанки", пострадавшему 14 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ранами на шее, плече и кисти и прооперировали, сейчас он находится в отделении реанимации.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Другая резонансная поножовщина произошла в Петербурге в мае. Тогда 17-летнего подростка обвинили в покушении на убийство несовершеннолетнего. Фигурант во время драки нанес пострадавшему не менее 23 ножевых ранений, утверждают следователи. Инцидент произошел на Выборгском шоссе на парковке гипермаркета "Окей".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру