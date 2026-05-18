Подростка обвинили в покушении на убийство несовершеннолетнего в Озерках

В Выборгском районе следователи предъявили обвинение 17-летнему подростку по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу. По версии силовиков, во время конфликта злоумышленник нанес молодому человеку не менее 23 ножевых ранений. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел 16 мая в одном из ресторанов быстрого питания на Выборгском шоссе. По данным "Фонтанки", нападавший встретился со своей будущей жертвой на парковке гипермаркета "Окей" в Озерках. Между обвиняемым и ранее незнакомым ему несовершеннолетним возник конфликт. Силовики утверждают, что злоумышленник ошибочно решил, будто потерпевший скончался, и после этого скрылся с места происшествия. Позднее правоохранители задержали обвиняемого. Сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

В середине марта 16-летнего петербуржца задержали по подозрению в убийстве 17-летнего знакомого рядом с железнодорожной станцией Кондакопшино в Пушкинском районе Петербурга. По версии следствия, злоумышленник напал на пострадавшего из-за ревности к девушке.

