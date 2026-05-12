Петербуржца обвинили в осквернении Вечного огня на Марсовом поле

Сотрудники главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в осквернении Вечного огня на Марсовом поле (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ), сообщили 12 мая в пресс-службе ведомства. Сейчас злоумышленник задержан, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Инцидент произошел ночью в День Победы, 9 мая. По информации силовиков, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, "осквернил своими действиями мемориальное сооружение "Борцам революции" и расположенный в нем Вечный огонь. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Следователи изучили видеоматериалы и задержали мужчину. Сейчас представители ведомства продолжают устанавливать все детали произошедшего.

В конце февраля за тушение Вечного огня на Марсовом поле задержали 50-летнего жителя Красносельского района. По информации правоохранителей, мужчина залил огонь из бутылки. В ноябре 2022 года за осквернение Вечного огня петербуржцу назначили 100 часов обязательных работ. Суд установил, что злоумышленник закинул снег в сопло.

