Полиция прервала пикет блокадницы Людмилы Васильевой у Соловецкого камня

Сотрудники полиции днем 9 мая задержали блокадницу Людмилу Васильеву на Троицкой площади у Соловецкого камня, передает МР7. В День Победы Васильева пришла к памятнику жертвам политических репрессий с цветами и небольшим плакатом, однако ее практически сразу остановили силовики и доставили в 43-й отдел полиции Петроградского района. Во время опроса блокадница не стала отвечать на вопросы силовиков. Позже Васильеву отпустили без протокола.

"Вот вышли. Мне сказали: "Даже штраф не выпишем", — приводит издание слова Васильевой.

По словам самой блокадницы, она пришла к Соловецкому камню в День Победы, чтобы почтить память родственников, погибших в период Великой Отечественной войны.

"Я пришла сюда [на Троицкую площадь] в День Победы. Для меня это день памяти. Сколько у меня погибло в войну: и бабушка, и дедушка, и братья, у моего мужа тоже дяди умерли. Не буду же я маршировать", — цитирует блокадницу издание.

Васильева родилась в Ленинграде в 1941 году. Весной 1942 года ее семью эвакуировали из города. В 1990-х годах она являлась членом партии "Демократический выбор России". Сейчас она активно участвует в общественно-политической жизни Петербурга. В 2024 году она баллотировалась на пост губернатора в статусе самовыдвиженца, однако не смогла набрать необходимое количество подписей в свою поддержку. В мае 2025 года ее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил за проведение одиночного пикета у Гостиного двора.

