Полиция пресекла торговлю сильнодействующими препаратами на Сенной площади

Сотрудники полиции пресекли продажу сильнодействующих препаратов на Сенной площади в центре Петербурга, передает 13 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители задержали предполагаемого розничного сбытчика, у которого изъяли подготовленный к продаже сильнодействующий препарат. После во время обыска сотрудники полиции обнаружили крупную партию таблеток, состоящей из 156 упаковок сильнодействующего лекарственного препарата и десяти флаконов рецептурного офтальмологического средства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

Операция полицейских началась с задержания 25-летнего мужчины, пойманного с поличным на Сенной площади, сообщают представители ведомства. Сейчас он арестован. После силовики задержали на Красноармейской улице 41-летнего предполагаемого соучастника, подозреваемого в поставках сильнодействующих веществ. По итогам оперативных мероприятий правоохранители также задержали 27-летнего выходца из страны Средней Азии по подозрению в организации сбыта лекарственных препаратов.

Параллельно с задержанием злоумышленников полицейские провели рейд в районе Сенной площади. Правоохранители проверили почти 100 человек, 25 из них доставили в отделы полиции с признаками опьянения. Представители ведомства уточняют, что у девяти задержанных подтвердили употребление запрещенными веществами. В отношении них составлены административные протоколы.

Сейчас сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают соучастников, а также другие случаи правонарушений. В ведомсте отметили, что на территории Петербурга продолжаются мероприятия по пресечению торговли сильнодействующими средствами.

