Суд приговорил девушку к трем годам колонии за кальян на куличе

Мировой судья судебного участка в Лефортово 27 мая приговорил Ксению Белоусову к трем годам и 25 дням колонии по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), передает пресс-служба столичной прокуратуры. В середине апреля девушка сделала кальян на куличе и показала его в социальных сетях.

Суд установил, что 13 апреля Белоусова сделала кальян на основе кулича в баре на улице Сретенка. Параллельно она записывала происходящее на видео. После она поделилась записью со своими подписчиками в социальных сетях, чем "оскорбила религиозные чувства верующих", отмечают в ведомстве.

Дело Белоусовой рассматривалось в особом порядке. При вынесении приговора суд учел, что в момент совершения правонарушения она находилась на испытательном сроке из-за условного осуждения по другому делу. Девушка признала свою вину.

На видео в соцсетях Белоусовой обратили внимание общественники. В тот же день Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело. Сама Белоусова попросила у подписчиков прощения за свой "необдуманный поступок" и поздравила их с праздником Светлой Пасхи.

