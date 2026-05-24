По факту стрельбы в 11-летнего ребенка возбудили уголовное дело

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в стрельбе в 11-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства. Фигуранту предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК).

По версии следователей, инцидент произошел 23 мая. Мужчина, находясь в доме на улице Декабристов, выстрелил в несовершеннолетнего из пневматического газового пистолета. Предлогом стал шум на улице, считают в СК. Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь. О состоянии его здоровья в ведомстве не доложили.

Как писала "Фонтанка", подозреваемый является артистом Мариинского театра. Несовершеннолетний играл на улице на саксофоне.

Инцидентом в Петербурге заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. По статье о хулиганстве с применением оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В начале мая полицейские возбудили уголовное дело после конфликта на улице Дыбенко. По данным силовиков, 43-летний житель Ленинградской области ударил прохожего по голове рукояткой предмета, похожего на пистолет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру