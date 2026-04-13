В Москве возбудили дело из-за кальяна на куличе

Следственный комитет 13 апреля возбудил в Москве уголовное дело в отношении девушки, которая сделала кальян на пасхальном куличе и показала его в соцсетях. Фигурантку дела подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), передает пресс-служба ведомства. Противоправные действия девушка совершила в центре Москвы в одном из заведений на улице Сретенка.

"В целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. При этом она фиксировала происходящее на видеозапись, которую впоследствии распространила в социальных медиа", - отметили представители московского СК.

На запись девушки в соцсетях обратили внимание общественники. После следователи возбудили уголовное дело. Фигурантка дела в своем аккаунте попросила прощения за "необдуманный поступок". Она отметила, что не желала никого оскорбить, и поздравила подписчиков с праздником Светлой Пасхи.

В ближайшее время фигурантку дела доставят в следственный отдел и проведут опрос. По статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий предусмотрено наказание в виде заключения под стражу на срок до года.

