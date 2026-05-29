Стартовал прием заявок на участие в программе "Лидеры Петербурга"

Отбор претендентов на участие в третьем сезоне программы "Лидеры Петербурга" начался 29 мая по итогам пресс-конференции в Доме журналиста. Самых активных участников пообещали рекомендовать на позицию помощников депутатов Госдумы и Заксобрания на общественных началах.

В числе участников пресс-конференции оказался депутат Госдумы Сергей Боярский. Он призвал всех желающих принять активное участие в программе.

— Отбор несложный, отбор очень честный, прозрачный. И самое главное, что вы получите по окончанию, это, конечно, новые товарищеские и, может быть, впоследствии дружеские связи, которые обязательно в жизни пригодятся, — заявил депутат и пообещал, что наставники будут открыто и честно общаться с участниками программы.

Советник спикера Законодательного собрания Марьяна Яковлева сообщила, что всего в рамках третьего сезона запланировано около 10 крупных мероприятий в формате диалога участников со спикерами. Первым выступит Боярский, в дальнейшем ожидается появление председателя ЗакСа Александра Бельского и депутатов Госдумы.

— Хотелось бы, конечно, услышать участников, которые просили нас оставить спикеров, которых они слышали в прошлом году, это Серавин Александр Игоревич, Шишкина Марина Анатольевна, тоже обязательно их пригласим, — добавила Яковлева.

Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация продлится до 12 июня включительно.

Впервые "Лидеры Петербурга" прошли в 2024 году. Нынешний сезон станет уже третьим по счету. Средства на его проведение выделяет комитет по молодежной политике в рамках субсидий некоммерческим НКО. Как отмечал месяцем ранее ЗАКС.Ру, поступления уменьшаются с каждым годом. Если на первый сезон выделили 4,5 млн рублей, то на третий — уже менее 2,5 млн.

Андрей Казарлыга / Фото: "Лидеры Петербурга"