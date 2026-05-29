Губернаторы-форумчане: На ПМЭФ-2026 едут выступать главы 28 регионов

Участниками деловой программы Петербургского международного экономического форума в 2026 году заявлены 28 глав субъектов России. Количество губернаторов среди спикеров сократилось на шесть человек по сравнению с прошлогодним форумом. Тогда в деловой программе были заявлены 34 руководителя регионов.

Традиционно на ПМЭФ приедут, скорее всего, все главы субъектов, чтобы послушать выступление российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании. Кроме того, некоторые руководители регионов выступят на панельных сессиях по темам, связанным с их регионами.

Лидером по количеству выступлений, согласно программе форума от 29 мая, станет губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он заявлен на четырех площадках, посвященных развитию территорий и Арктики в частности. На втором месте по количеству выступлений оказался глава Вологодчины Георгий Филимонов. Его выступления, так или иначе, будут посвящены вопросам демографии. Остальные главы субъектов в большинстве своем посетят одну-две дискуссии.

Из Центрального федерального округа на ПМЭФ выступят глава Московской области Андрей Воробьев, глава Воронежской области Александр Гусев, глава Тульской области Дмитрий Миляев, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Рязанской области Павел Малков, глава Смоленской области Василий Анохин и глава Калужской области Владислав Шапша.

От Северо-Западного федерального округа выступать в рамках ПМЭФ будут губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор НАО Ирина Гехт и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Глава Петербурга Александр Беглов выступит с приветственным словом на сессии, посвященной инвестициям в современный кинематограф. Также губернатор Северной столицы на правах принимающей стороны участвует в торжественном открытии форума.

Представлять Приволжский федеральный округ будут глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Башкортостана Радий Хабиров и глава Удмуртии Александр Бренчалов.

Четверо — из Дальневосточного федерального округа: глава Еврейской автономной области Мария Костюк, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава Камчатского края Владимир Солодов.

Из Уральского федерального округа в Петербург приедут глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук и глава Курганской области Вадим Шумков.

Еще ожидаются два губернатора из Сибирского федерального округа. Это глава Алтайского края Виктор Томенко и его коллега из Красноярского края Михаил Котюков.

В программе ПМЭФ-2026 среди спикеров не оказалось руководителей Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. В прошлом году на форуме выступали главы всех новых регионов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Торжественное открытие состоится 4 июня. Пленарное заседание, на котором ожидается выступление президента, запланировано на 5 июня.

