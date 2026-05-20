Кадры: Заседание ЗакСа 20 мая

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
На заседании Законодательного собрания 20 мая впервые в качестве депутата присутствовал "яблочник" Дмитрий Анисимов. Еще парламент заслушал доклад главы Общественной палаты Петербурга Ирины Соколовой, а также обновил законы о выборах. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутат Андрей Малков и председатель Общественной палаты Петербурга Ирина Соколова
Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник
Депутаты Борис Зверев и Анастасия Мельникова
Депутаты Дмитрий Анисимов и Ольга Штанникова
Депутат Ирина Иванова и председатель Общественной палаты Петербурга Ирина Соколова
Депутаты Вячеслав Бороденчик, Роман Кононенко, секретарь горкома КПРФ Светлана Румянцева
Депутаты Дмитрий Анисимов, Ольга Штанникова и Павел Иткин
Депутаты Александр Новиков и Марина Шишкина
Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко и председатель Общественной палаты Петербурга Ирина Соколова
Председатель Заксобрания Александр Бельский и депутат Денис Четырбок
Спикер Заксобрания Александр Бельский вручает удостоверение депутата Дмитрию Анисимову
Депутат Александр Рассудов
Депутаты Любовь Егорова и Марина Макарова слушают коллегу Дениса Четырбока
