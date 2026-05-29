Бывший офис банка "Таврический" выставили на торги за 362 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на аукцион бывший головной офис банка "Таврический" в Центральном районе Петербурга, передает 29 мая "Деловой Петербург". Информация о торгах опубликована на площадке Российского аукционного дома. Начальная стоимость исторического здания на улице Радищева составляет 362,5 млн рублей. Проведение торгов намечено на июль 2026 года.

Особняк выставили на аукцион 27 мая. Площадь трехэтажного здания превышает 2,4 тысячи квадратных метров, а прилегающего участка — около 1,2 тысячи квадратных метров. Здание расположено неподалеку от станции метро "Чернышевская" и имеет собственную парковку. Оно включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как элемент ансамбля казарм лейб-гвардии Преображенского полка.

Объект находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов до апреля 2030 года. Минимальный шаг торгов установлен на уровне 18,1 млн рублей. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 54,3 млн рублей. В описании аукциона сказано, что особняк подойдет для размещения административно-управленческих и общественных объектов, например, отделений банков, частных клиник, коворкингов, фондов, консульств и бизнес-школ.

Банк "Таврический", основанный в 1993 году, лишился лицензии Центробанка осенью 2025 года, после чего прекратил обслуживание клиентов в отделениях и через онлайн-сервисы, объяснив это техническими причинами. К августу 2025 года убытки кредитной организации превысили 31 млрд рублей.

С деятельностью "Таврического" связано дело о мошенничестве в особо крупном размере. В декабре 2024 года экс-председателя правления банка Сергея Сомова, его заместителя Дмитрия Гаркушу и предпринимателя Александра Сабадаша признали виновными по делу о крупном мошенничестве. Суд установил, что в 2014 году фигуранты оформляли кредиты на подконтрольную фирму "Космос" и похитили более 359 млн рублей. Им назначили по семь с половиной лет колонии, однако освободили в зале суда с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе. В тот же день их задержали по трем новым эпизодам дела. Сейчас они находятся в СИЗО.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный