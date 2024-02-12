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Новости 19:30

Бывший сенатор Сабадаш останется в СИЗО до середины мая

фото ЗакС политика Бывший сенатор Сабадаш останется в СИЗО до середины мая

Колпинский районный суд Петербурга продлил арест бывшему сенатору Александру Сабадашу и другим фигурантам его экономического дела на три с лишним месяца. Сабадаш, Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша пробудут под стражей как минимум до 17 мая, передает объединенная пресс-служба городских судов. Всех троих на заседании не устроила строгость меры пресечения.

Очередное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) с участием экс-сенатора связано с банком "Таврический". Криминальные действия датируются 2014 годом. Следствие считает, что фигуранты оформили кредит на подставную фирму "Космос" и таким образом похитили 359 млн рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Предыдущее дело фигурантов тоже касалось деятельности банка "Таврический". В декабре суд зачел им время, проведенное под следствием в заключении, и освободил. Вскоре бизнесмены были задержаны вновь.

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга


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