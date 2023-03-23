Смольнинский суд отправил под домашний арест экс-сенатора Сабадаша

Смольнинский районный суд изменил меру пресечения бывшему сенатору Александру Сабадашу по делу мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденном против него и двух экс-менеджеров банка "Таврический" Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ближайшие два месяца Сабадаш проведет под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе, суд "изменил меру пресечения Сабадашу со стражи на домашний арест сроком по 22.05.2023". Двое других фигурантов останутся в СИЗО.

Сабадаш был арестован в 2014 году, тогда против него было выдвинуто обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей при проведении строительных работ в Выборге. В марте 2015 года он был приговорен к шести годам лишения свободы, в 2017 году он получил новый срок по делу банка "Таврический". В 2021 году его этапировали в Петербург в связи с новым делом о мошенничестве.