Экс-сенатору Сабадашу запросили арест из-за очередных эпизодов мошенничества

В Петербурге началось расследование новых криминальных эпизодов, которые следствие связывает с бывшим сенатором Александром Сабадашем и его приближенными. Новое дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), как и прежнее, связано с банком "Таврический" и выводом средств вкладчиков, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Бывший государственный деятель и предприниматель был освобожден 15 декабря в зале суда после вынесения приговоров ему и его сообщникам: Сабадашу, Дмитрию Гаркуше и Сергею Сомову зачли отбытое наказание. В тот же день всех троих задержали вновь.

Накануне вечером Гаркушу и Сомова отправили в СИЗО до 14 февраля. В свою очередь, бывшему сенатору продлили срок задержания до вечера вторника. Суд получил ходатайство и о его аресте. Своей вины оба не признают.

Согласно материалам нового дела, все трое в 2014 году организовали хищение 359 млн рублей из средств банка "Таврический", гендиректором которого был Сомов, а его замом — Гаркуша. Деньги в качестве кредитов были переведены на счет юрлица "Космос", после чего были потрачены обвиняемыми в личных целях. По данным следствия, фирма фактически не вела предпринимательской деятельности.

Адвокаты фигурантов посетовали на недостаток информации в тексте ходатайства. Они утверждают, что кредиты шли на деятельность "Космоса" и не переводились на счета фирм-однодневок. Срок давности по новому делу Сабадаша, Гаркуши и Сомова истекает в июле следующего года.

За махинации с деньгами банка "Таврический" бывший сенатор Сабадаш с 2017 года получил уже несколько сроков. Были в биографии "водочного короля" (долгое время он возглавлял ЗАО "Ливиз") и другие приговоры.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга