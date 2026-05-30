ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 30 мая 2026, 17:44

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью балетмейстера Любови Кунаковой

В Петербурге 30 мая в возрасте 74 лет скончалась народная артистка России, балерина и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования ее семье, близким, коллегам и знакомым. В своем обращении глава города назвал педагога талантливым деятелем искусства и представителем традиции русского балета на мировой сцене.

"Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. [...] Ее глубоко уважали и ценили как человека и как выдающуюся представительницу русской балетной традиции. Память о Любови Алимпиевне Кунаковой сохранится в истории нашего города и балетного искусства", — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Кунакова более 50 лет занималась балетом. В период с 1974 по 1992 год она выступала ведущей солисткой труппы Мариинского театра. Исполнила партии в спектаклях "Легенда о любви", "Спящая красавица", "Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Корсар" и "Дон Кихот". С 1997 года она работала педагогом, а затем балетмейстером-репетитором театра, участвовала в переносе классических постановок театра на сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии.

Балерину удостоили звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки РСФСР. Также ее наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Екатерина Гусева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама