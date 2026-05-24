В Курортном районе сбили 13-летнего велосипедиста

Полицейские проводят проверку после ДТП в поселке Солнечное, в ходе которого 35-летняя женщина сбила 13-летнего велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел вечером 23 мая на 1-й Боровой улице. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным полицейских, женщина наехала на подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

Также силовики выяснили, что женщина в 2026 году пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

Накануне полицейские проводили проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе. Подросток на электровелосипеде сбил мальчика семи лет. Ребенка доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

