Подросток на электровелосипеде врезался в первоклассника в Невском районе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе, в результате которого пострадал первоклассник, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне 16-летний подросток на электровелосипеде сбил семилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 22 мая в 16 часов. По информации полицейских, подросток ехал на электровелосипеде от улицы Дмитрия Устинова в сторону проспекта Обуховской Обороны и врезался в первоклассника, который выбежал из подъезда на проезжую часть.

Неделю назад произошла авария на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга. Водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних девушек 2011 года рождения, пересекавших дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Подростков госпитализировали. По информации журналистов, в момент аварии девушки ехали на одном электросамокате.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру