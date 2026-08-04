Полиция задержала жителя Карелии после поджога крыши здания в центре Петербурга

Сотрудники полиции задержали утром 3 августа 23-летнего жителя Республики Карелия по подозрению в поджоге нежилого здания № 50 по Лиговскому проспекту в Центральном районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате инцидента никто не пострадал. Профильные службы потушили возгорание.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 02:57. По версии правоохранителей, молодой человек поджег крышу двухэтажного нежилого здания вместе с двумя людьми, чьи личности еще не установили. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что в момент поджога злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивают других поджигателей.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей по подозрению в попытке поджечь бар на Пушкинской улице. По данным силовиков, один из них притворился сотрудником силового ведомства. Пожар не произошел, поскольку злоумышленники решили использовать дизельное топливо, а не бензин.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру