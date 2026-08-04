СК возбудил дело о теракте после ударов БПЛА на Ленобласть

В результате атаки беспилотников 4 августа произошло возгорание на складе объединенной компании Wildberries и Russ в поселке Красный Бор в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. Пострадал один человек. Всего силы ПВО сбили в небе над областью 17 БПЛА. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По словам губернатора, после попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору произошло возгорание. Он уточнил, что атаке подверглись складские помещения, для ликвидации возгорания которых был создан оперативный штаб. К тушению привлекли силы Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы и главного управления МЧС по Ленобласти. Сейчас угрозы возгорания и распространения огня нет, идет проливка части складских помещений, пострадавших на предприятии не обнаружено.

Из-за угрозы атаки беспилотников в Ленобласти вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково, сообщила Росавиация. В семь утра аэропорт уже вернулся к работе в штатном режиме.

Сейчас ведутся следственные и криминалистические работы на месте происшествий, сообщила представитель СК Светлана Петренко. По обнаруженным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

В конце июля в результате атаки беспилотников произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, сообщал Дрозденко. После этого он заявил о создании штаба по координации предпринимателей, пострадавших в результате пожаров в складских помещениях. Всего силы ПВО сбили в небе над регионом и Петербургом 59 БПЛА. Пострадали три человека. СК также возбудил дело о теракте.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру