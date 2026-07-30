В Ленобласти поддержат предпринимателей после пожаров на складах Wildberries

Со следующей недели в Ленинградской области начнет работать штаб по координации предпринимателей, пострадавших в результате пожаров на складах Wildberries, сообщил 30 июля губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По данным главы Ленобласти, всего в регионе пострадали около 1,5 тысяч продавцов. Сумму ущерба Дрозденко назвал значительной.

"Экономическому блоку дал поручение организовать уже со следующей недели работу регионального штаба по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона. С горячей линией. Чтобы каждый понимал, куда обращаться и какие шаги предпринимать", - написал в соцсетях глава Ленинградской области.

Кроме того, пострадавшим предпринимателям из Ленобласти дадут льготный заем на пополнение оборотных средств, пообещал Дрозденко. Также губернатор поручил разработать дополнительные меры поддержки предпринимателей на случай, если льготного займа окажется недостаточно для восстановления работы бизнеса.

Пожары на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района произошли в пятницу, 24 июля из-за атаки беспилотников на регион. В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Всего над Петербургом и Ленобластью сбили 59 БПЛА. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру