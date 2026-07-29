Путин назначил главой Удмуртии советника Минсельхоза Абрамову

Президент Владимир Путин 29 июля принял досрочную отставку главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, сообщила пресс-служба Кремля. После глава государства встретился с советником министра сельского хозяйства Ольгой Абрамовой и подписал указ о ее назначении на пост временно исполняющего обязанности главы региона. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Принять отставку главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию. [...] Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики", — говорится в указе.

Бречалов возглавлял Удмуртию с апреля 2017 года. Он родился в 1973 году в Краснодарском крае. Получил юридическое образование, после чего занимал руководящие должности в юридических подразделениях ряда российских банков. С 2008 по 2012 год Бречалов был вице-президентом "Опоры России", а с ноября 2012 года по октябрь 2014 года возглавлял организацию. Затем он занял пост первого вице-президента "Опоры России". В 2014–2017 годах Бречалов также являлся секретарем Общественной палаты. Удостоен государственными наградами, в частности, орденом Дружбы.

Абрамова родилась в 1981 году в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии. Карьеру начала в агропромышленном секторе, работала в аграрных предприятиях и Минсельхозе Удмуртии. В 2018 году возглавила региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. С 2020 года занимала пост главы Минсельхоза республики, а в 2021 году стала вице-премьером Удмуртии. В период с 2023 по 2024 год была первым зампредседателя правительства региона и курировала экономический блок, а летом 2024 года временно исполняла обязанности председателя правительства. С сентября 2024 года работает советником министра сельского хозяйства России. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль