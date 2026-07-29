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Новости 29 июля 2026, 16:14

Путин назначил главой Удмуртии советника Минсельхоза Абрамову

фото ЗакС политика Путин назначил главой Удмуртии советника Минсельхоза Абрамову

Президент Владимир Путин 29 июля принял досрочную отставку главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, сообщила пресс-служба Кремля. После глава государства встретился с советником министра сельского хозяйства Ольгой Абрамовой и подписал указ о ее назначении на пост временно исполняющего обязанности главы региона. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Принять отставку главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию. [...] Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики", — говорится в указе.

Бречалов возглавлял Удмуртию с апреля 2017 года. Он родился в 1973 году в Краснодарском крае. Получил юридическое образование, после чего занимал руководящие должности в юридических подразделениях ряда российских банков. С 2008 по 2012 год Бречалов был вице-президентом "Опоры России", а с ноября 2012 года по октябрь 2014 года возглавлял организацию. Затем он занял пост первого вице-президента "Опоры России". В 2014–2017 годах Бречалов также являлся секретарем Общественной палаты. Удостоен государственными наградами, в частности, орденом Дружбы.

Абрамова родилась в 1981 году в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии. Карьеру начала в агропромышленном секторе, работала в аграрных предприятиях и Минсельхозе Удмуртии. В 2018 году возглавила региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. С 2020 года занимала пост главы Минсельхоза республики, а в 2021 году стала вице-премьером Удмуртии. В период с 2023 по 2024 год была первым зампредседателя правительства региона и курировала экономический блок, а летом 2024 года временно исполняла обязанности председателя правительства. С сентября 2024 года работает советником министра сельского хозяйства России. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль


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