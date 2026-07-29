Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве 9-летнего мальчика

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области Петра Жилкина, об этом 29 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Жилкину предъявлено обвинение по статьям об убийстве малолетнего, совершенном с целью скрыть другое преступление, и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста* ("в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ) и ("б" части 4 статьи 132 УК РФ) соответственно.

По версии следствия, 30 января 2026 года у гипермаркета на Таллинском шоссе обвиняемый посадил ребенка к себе в автомобиль, вывез в Ленинградскую область и убил. Тело позже обнаружили на территории садоводства в Ломоносовском районе Ленинградской области.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале февраля Жилкина задержали в Псковской области по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика. Суд заключил обвиняемого под стражу, впоследствии несколько раз продлив арест. В июне психолого-психиатрическая экспертиза признала Жилкина вменяемым, после чего следствие заявило о возможности направить дело в суд в общем порядке.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Алиса Ремнева / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга