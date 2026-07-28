Матвиенко назвала Вологодчину лидером по профилактике абортов

Число абортов в Вологодской области сократилось на 45 % за два года — это наиболее заметный результат среди российских регионов, сообщила 28 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам спикера Совфеда, в целом по стране число абортов уменьшилось практически на 12 % за два года. Матвиенко связала показатели Вологодчины в том числе с мерами, принимаемыми властями региона.

Политика по сохранению беременности в регионе ведется уже несколько лет. Минздрав Вологодской области еще в декабре 2022 года отмечал сокращение числа случаев прерывания беременности с 2017 года на 44 % в рамках реализации стратегического проекта "100 % доабортное консультирование".

С 2025 года частные клиники региона не могут делать аборты. В области действует закон, запрещающий склонять женщину к искусственному прерыванию беременности. В июне 2026 года губернатор Вологодчины Георгий Филимонов писал в соцсетях, что в 2025 году провели 309 абортов, а годом ранее — 1679. По его словам, на конец 2025 года область показала максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости за последние 13 лет.

Наиболее резкое снижение числа абортов власти области зафиксировали в июле 2025 года, когда, по официальным данным, вологжанки ни разу не прерывали беременность. В июне 2025 года в регионе провели семь абортов против 136 прерываний беременности годом ранее. Всего за первые семь месяцев 2025 года власти насчитали 307 операций, тогда как за аналогичный период предыдущего года врачи провели 1077 абортов.

Анастасия Гаркуша / Фото: Кремль