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Новости 28 июля 2026, 16:57

В Ленобласти создали Межведомственную транспортную комиссию

фото ЗакС политика В Ленобласти создали Межведомственную транспортную комиссию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании Межведомственной транспортной комиссии, 28 июля сообщила пресс-служба регионального комитета по транспорту. Комиссия займется борьбой с нелегальными перевозчиками и анализом дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в задачи транспортной комиссии вошли развитие транспортной инфраструктуры, контроль безопасности дорожного движения, подготовка мер по снижению аварийности и совершенствования региональной нормативной базы.

Возглавил комиссию вице-губернатор Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Денис Седов. Первым заместителем руководителя назначен председатель областного комитета по транспорту Олег Антропов, заместитель — глава дорожного комитета Александр Нужный.

В состав Межведомственной транспортной комиссии вошли представители Госавтоинспекции, Ространснадзора, Роспотребнадзора и Федеральной налоговой службы. Ранее действовавшие распоряжения по этому вопросу признаны утратившими силу.

Напомним, ранее Госавтоинспекция совместно с управлением по вопросам миграции проверили более 300 автобусов в Петербурге. Неисправности выявили у 40 из них, три автобуса отстранили от эксплуатации.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру


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