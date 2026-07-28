Утром над Ленобластью сбили три БПЛА

Ночью силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников в Ленинградской области, над регионом сбили три БПЛА, сообщил 28 июля глава региона Александра Дрозденко в своих социальных сетях. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито три БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу", — написал Дрозденко.

Аэропорт Пулково утром принимал и отправлял рейсы по согласованию. Как следовало из сообщений Росавиации, в подобном режиме воздушная гавань работала в течение более полутора часов.

Жители Петербурга утром 28 июля сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются в разных районах города, в том числе в центре и во Фрунзенском районе, к 10:30 фиксировалось 79 жалоб.

Власти Ленобласти неоднократно предупреждали, что во время воздушной опасности в регионе возможно временное снижение скорости мобильного интернета. Такие меры вводятся в целях обеспечения безопасности.

В Ленобласти регулярно происходят атаки БПЛА, в предыдущий раз ПВО отражали беспилотники 22 июля. Тогда над регионом уничтожили девять беспилотных дронов, атака обошлась без пострадавших и разрушений. На фоне воздушной опасности в аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру