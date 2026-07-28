Бастрыкин предложил ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ

Использование искусственного интеллекта при совершении преступлений должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Интерфаксу". По его словам, соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс уже подготовлен его подчиненными.

По словам Бастрыкина, речь идет о случаях, когда информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект становятся основным инструментом совершения преступления или позволяют значительно увеличить причиненный вред.

"Одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, – "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта"", — сообщил Бастрыкин.

В качестве примеров глава СК привел кибермошенничество, незаконный оборот данных и посягательства на критическую информационную инфраструктуру.

Председатель отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен сотрудниками ведомства. По его мнению, такой подход позволит распространить действие нормы на все преступления, совершенные с использованием современных технологий, без необходимости вносить изменения в отдельные статьи Уголовного кодекса.

Ранее Бастрыкин уже не раз предлагал изменения в Уголовный кодекс. Например, в июне он высказывался в пользу снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Своими мыслями на этот счет силовик делился в ходе Петербургского международного юридического форума.

Алиса Ремнева / Фото: Следственный комитет