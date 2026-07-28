ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 июля 2026, 14:02

Бастрыкин предложил ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ

фото ЗакС политика Бастрыкин предложил ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ

Использование искусственного интеллекта при совершении преступлений должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Интерфаксу". По его словам, соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс уже подготовлен его подчиненными.

По словам Бастрыкина, речь идет о случаях, когда информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект становятся основным инструментом совершения преступления или позволяют значительно увеличить причиненный вред. 

"Одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, – "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта"", — сообщил Бастрыкин.

В качестве примеров глава СК привел кибермошенничество, незаконный оборот данных и посягательства на критическую информационную инфраструктуру. 

Председатель отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен сотрудниками ведомства. По его мнению, такой подход позволит распространить действие нормы на все преступления, совершенные с использованием современных технологий, без необходимости вносить изменения в отдельные статьи Уголовного кодекса.

Ранее Бастрыкин уже не раз предлагал изменения в Уголовный кодекс. Например, в июне он высказывался в пользу снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Своими мыслями на этот счет силовик делился в ходе Петербургского международного юридического форума.

Алиса Ремнева / Фото: Следственный комитет


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама Предвыборная агитация