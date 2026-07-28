Для реки Славянки разработают план экологической реабилитации

Губернатор Александр Беглов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов провели рабочую встречу по вопросам оздоровления водных объектов Петербурга, информация об этом появилась 28 июля на сайте Смольного. По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту по экологическому восстановлению реки Славянки на территории Павловска.

План может включать расчистку реки Славянка, восстановление Павловского водовода, уборку других водоемов Павловска от наплавных загрязнений и мусора.

"Особое внимание мы уделяем музеям-заповедникам. По поручению Президента России идёт подготовка к празднованию 250-летнего юбилея Павловского дворцово-паркового ансамбля" – сказал Беглов.

На встрече также обсудили восстановление исторической гидросистемы Царского Села, включающую 15 водных объектов. Реализация проекта началась в августе 2025 года в рамках федерального проекта "Вода России".

Специалисты успели очистить от донных отложений Продольный пруд. Каменную кладку XIII века восстанавливали вручную. Работы продолжаются на Верхних прудках, одновременно укрепляют берега на площади свыше 4,6 тысячи квадратных метров.

К 2030 году общая протяженность оздоровленных водных объектов в Царском Селе составит 5,8 километра. Трехлетний проект оценивается более чем в 130 млн рублей. Росводресурсы направят на него свыше 50 млн рублей, в том числе более 23 млн рублей — в 2026 году.

Беглов также сообщил, что комплексное оздоровление водоемов, в том числе Суздальских озер, ведется в Петербурге. Кроме того, в адресную программу уборки включили рекордные для города 369 акваторий. По словам губернатора, 99,8% коммунальных стоков проходят очистку, что является одним из лучших показателей среди больших городов.

Анастасия Гаркуша / Фото: Смольный