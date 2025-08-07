В июле в Вологодской области не сделали ни одного аборта

Число абортов, сделанных на территории Вологодской области в июле 2025 года, сократилось до нуля, сообщил 7 августа губернатор региона Георгий Филимонов. В июле прошлого года в области искусственно прервали беременность 112 раз.

Филимонов опубликовал график, где отображено количество абортов, сделанных на Вологодчине с января по июль 2024 и с января по июль 2025 года. Судя по нему, за этот период в 2024 году беременность прервали 1077 раз, а в 2025 – 307 раз.

"Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами", - написал в публикации Филимонов.

Губернатор добавил, в июле 2025 года на учет по беременности в Вологодской области встали 356 женщин, а всего количество беременных в области составляет 4170 человек. Филимонов отметил, что область выделила 2,8 млрд рублей на "решение демографических задач".

По словам главы региона, частные клиники отказались от проведения абортов. Операции по прерыванию беременности на Вологодчине проводятся в Перинатальном центре области по медицинским показаниям или в случае "последствий преступных действий в отношении женщин".

Напомним, в июне Филимонов отчитался о семи проведенных абортах в области. Отметим, что прямого запрета на искусственное прерывание беременности в области пока нет, однако в начале февраля глава региона сообщил о планах обсудить с представителями медицинской сферы возможный запрет абортов, в частности, в частных клиниках. При этом в 2024 году в Волгодчине вступил в силу закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

Похожую меру в начале июня приняло петербургское Заксобрание. Теперь за "склонение к абортам" полагается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юрлиц. При этом в законе отмечается, что под склонением понимаются "действия, совершенные с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана".

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Филимонова