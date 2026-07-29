Дрозденко заявил о преодолении пика топливного кризиса в Ленобласти

Преодолен пик топливного кризиса в Ленобласти, об этом 28 июля сообщил глава региона Александр Дрозденко в социальных сетях по итогам встречи с представителями крупных нефтяных компаний. По словам губернатора, поставщики топлива оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом.

Дрозденко отметил, что нефтяные компании смогли обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.

"Из 359 АЗС, действующих в области, временно приостановили работу 65 станций. Это связано исключительно с экономическими факторами: ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. Поэтапно снимаются и ограничения: ряд компаний — "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" — убирают лимиты", — сообщил Дрозденко в социальных сетях.

По его словам, наиболее сложной остается ситуация в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Губернатор сообщил о поручении крупным компаниям обеспечить поставки топлива на местные независимые АЗС.

Дрозденко также отметил, что региональные власти совместно с Минэнерго рассчитывают обеспечить потребности сельхозпредприятий в период уборочной кампании и сформировать необходимые запасы жидкого топлива к началу отопительного сезона.

В конце июня губернатор Петербурга Беглов говорил, что дефицита топлива в городе нет, а ситуация на автозаправочных станциях остается под контролем. Дрозденко в своих социальных сетях называл некритичным дефицит горючего в регионе. При этом с середины июня ограничения на продажу бензина вводили отдельные сети АЗС в Петербурге и более чем 30 регионах России.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру