Дрозденко назвал дефицит топлива в Ленобласти некритичным

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 30 июня заявил в социальных сетях, что в регионе наблюдается некритичный дефицит моторного топлива. Он добавил, что в области есть запасы ресурсов, однако они "не бесконечные" из-за сложностей в логистике. В связи с этим "требуются нестандартные решения", подчеркнул Дрозденко. Сейчас власти и владельцы нефтяных компаний мониторят ситуацию, работают в контакте с поставщиками и принимают решения о введении лимитов на продажу топлива автомобилистам.

"Запасы топлива в регионе есть. Не бесконечные, принимаются решения об установлении лимитов отпуска на одно транспортное средство самими топливными компаниями в зависимости от запасов и остатков, надо этот сложный период пройти. [...] Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже. Просто будем делать свою работу. В ежедневном режиме, без выходных", — написал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти также сказал, что федеральные компании сохраняют цены на прежнем уровне, однако в регионе есть отдельные случаи завышения стоимости бензина. В случае "откровенных спекуляций" Дрозденко пообещал сообщить о необоснованном росте цен на топливо в ФАС.

По словам главы региона, к середине июля российские НПЗ должны выйти на плановые объемы по производству. Похожий прогноз ранее озвучивал президент Владимир Путин во время совещания с руководителями крупнейших нефтебаз страны. Тогда глава государства также охарактеризовал дефицит топлива в России как некритичный. Он поручил увеличить объемы поставок моторного топлива. Для мониторинга правительство создало специальный штаб.

Накануне ситуацию с доступностью топлива прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он назвал ситуацию с бензином контролируемой и заявил, что городские власти следят за запасами ресурсов совместно с Министерством энергетики и операторами АЗС. С середины июня петербуржцы начали сталкиваться с предоплатой и лимитами на продажу бензина на автозаправках Северной столицы. В частности, сообщалось об ограничениях на станциях "Тебойл", "Лукойл" и "Татнефть".

Всего к концу июня с лимитами на покупку топлива столкнулись свыше 30 российских регионов. Из субъектов СЗФО ограничения вводили в Мурманской и Вологодской областях, а также в Республике Коми. Накануне зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с представителями региональных властей. В дискуссии приняли участие Дрозденко, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и губернатор Республики Карелии Артур Парфенчиков. В тот же день дефицит топлива в регионе с Новаком обсуждал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Дрозденко