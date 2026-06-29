ККИ начал сносить ресторан "Медальон" на Южном шоссе

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно со специалистами Центра повышения эффективности использования государственного имущества 29 июня начали принудительно сносить постройки на Южном шоссе во Фрунзенском районе, сообщила пресс-служба Смольного. Судя по видео, опубликованному в соцсетях комитета, объекты принадлежали ресторану "Медальон". О закрытии заведения его представители сообщили 26 июня. Кафе находилось напротив станции "Сортировочная".

Специалисты планируют освободить от сооружений 328 квадратных метров земельного участка, где раньше располагалось временное павильон-кафе. Представители ведомства считают, что постройки разместили на этой территории незаконно.

По словам чиновников, изначально демонтировать объекты должен был бывший арендатор земельного участка. Однако после расторжения договора и обращения сотрудников ведомства он не стал убирать постройки с территории временного павильона-кафе. В связи с этим чиновники намерены убрать сооружения в принудительном порядке. После сноса представители ведомства хотят взыскать с бывшего арендатора деньги, потраченные на демонтаж конструкций.

В начале апреля сотрудники ККИ снесли веранду ресторана "Мамалыга" на Казанской улице. По мнению чиновников, владельцы заведения незаконно разместили постройку на этой территории и продолжали пользоваться землей после расторжения договора аренды.

Екатерина Гусева / Фото: Комитет по контролю за имуществом