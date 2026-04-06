Новости 6 апреля 2026, 16:07

ККИ начал снос веранды ресторана "Мамалыга" напротив Казанского собора

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно со специалистами Центра повышения эффективности использования государственного имущества 6 апреля начали сносить веранду ресторана "Мамалыга" на Казанской улице в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета. Ресторан принадлежит сети Ginza Project и находится в центре Петербурга напротив Казанского собора. Представители ККИ считают, что павильон является незаконной постройкой и подлежит демонтажу. В ведомстве добавили, что после сноса веранды владельцам ресторана потребуется оплатить затраты на демонтажные работы. 

"Совместно с ЦПЭИГИ приступили к освобождению территории от незаконной пристройки площадью 83 кв. м на Казанской улице. <...> Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе комитета подчеркнули, что веранда "Мамалыги" площадью 83 квадратных метра построена на участке, который предоставлялся в аренду и использовался как место общественного питания. При этом участок исключен из схемы нестационарных торговых объектов (НТО). Договор с владельцами ресторана расторгли после истечения его срока, однако они продолжили пользоваться землей. Представители комитета отметили, что бывший арендатор участка отказался добровольно освобождать территорию.

В декабре 2025 года ККИ начал снос другого ресторана сети Ginza Project. На Крестовском острове под демонтаж попало заведение SunDay Ginza. В ведомстве отмечали, что при постройке ресторана на данном участке специалисты комитета обнаружили нарушения земельного и водного законодательства, а также требований благоустройства. 

Екатерина Гусева / Фото: Комитет по контролю за имуществом


