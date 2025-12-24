ККИ приступил к сносу ресторана SunDay Ginza на Крестовском острове

Работы по демонтажу ресторана SunDay Ginza стартовали на Южной дороге Крестовского острова, об их проведении рассказали 24 декабря в петербургском комитете по контролю за имуществом. Потраченные на демонтаж средства ККИ намерен в дальнейшем взыскать с арендатора земельного участка в суде.

В комитете отметили, что раньше участок предоставляли в аренду под пляжный комплекс без права возведения капитальных сооружений. В дальнейшем договор расторгли, однако арендатор продолжил пользоваться землей. Также в ККИ уточнили, что арендатор должен был освободить территорию к 11 октября, а сотрудники комитета ранее обнаруживали признаки нарушений земельного и водного законодательства, а вместе с ними и требований благоустройства.

"В связи с отсутствием правовых оснований для использования участка и неисполнением судебного решения ККИ инициировал принудительный демонтаж незаконно размещенного ресторанного комплекса", — сообщили в ККИ.

В середине октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил запрет демонтажа ресторана. Обеспечительные меры до этого были наложены в связи с иском арендатора участка ООО "Балтэкспресс-Бета", который пытался оспорить одностороннее расторжение с ним договора.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по контролю за имуществом (скриншот видео)